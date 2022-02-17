Олімпійська жерсть: фристайліст у польоті врізався в оператора (відео)

Фінський фристайліст Йон Саллінен зіткнувся з оператором під час стрибка на Олімпіаді-2022 у Пекіні – для спортсмена Ігри-2022 закінчилися останнім місцем

Зіткнення фінна з оператором / Фото: Reuters

21-річний фінн Йон Саллінен виступав у кваліфікації лижного хаф-пайпу і під час одного зі стрибків врізався в оператора та впав сам.

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"Сподіваюся, що з оператором все гаразд, мені шкода, що так сталося. На передостанньому стрибку я недостатньо розігнався і приземлився надто глибоко. А на останньому стрибку втрапив лижами на свіжий сніг і зачепив оператора", – наводить слова Саллінена. NRK.

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Після падіння фристайліст із Фінляндії зламав ключицю. Він вийшов на другу спробу, але через біль не зміг добре виступити і не пробився у фінал, посівши останнє, 24-те місце.

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