Шок біатлонної естафети: спортсменку відвезли з траси до лікарні (фото)

Під час перегонів швейцарка Ірен Кадуріш знепритомніла, впавши на трасі. Першим до неї на допомогу прийшов представник команди Франції.
Біатлоністку поклали на ноші, після чого відвезли на обстеження.
Swiss-Ski повідомляє: "Ірен Кадуріш була змушена припинити біатлонну естафету через проблеми з кровообігом. Наразі вона перебуває у медичному пункті разом із лікарем команди Патріком Ноаком. Її стан стабільний".
Далі по темі
Отже, Швейцарія ще до фінішу першого етапу знялася з жіночої біатлонної естафети, яка, на жаль, без медалей завершилася для України. А виграла її Швеція.
Раніше ми писали, що лижниця отримала страшну травму на Олімпіаді - від крику француженки холоне кров.