Шок биатлонной эстафеты: спортсменку увезли с трассы в больницу (фото)

Сборная Швейцарии сошла уже на первом этапе женской биатлонной эстафеты в Пекине-2022 – проблемы со здоровьем возникли у 30-летней Ирэн Кадуриш

Ирэн Кадуриш / Фото: Reuters

По ходу гонки швейцарка Ирэн Кадуриш потеряла сознание, рухнув на трассе. Первым к ней на помощь подоспел представитель команды Франции.

Биатлонистку погрузили на носилки, после чего увезли на обследование.

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Swiss-Ski сообщает: "Ирэн Кадуриш была вынуждена прекратить биатлонную эстафету из-за проблем с кровообращением. В настоящее время она находится в медицинском пункте вместе с врачом команды Патриком Ноаком. Ее состояние стабильно".

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Таким образом Швейцария еще до финиша первого этапа снялась с женской биатлонной эстафеты, которая, увы, без медалей завершилась для Украины. А выиграла ее Швеция.

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