20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙏 День Героїв Небесної сотні 🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Герої Олімпіади-2022: ТОП-10 найтитулованіших спортсменів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 лютого, 14:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні у Пекіні завершилися зимові Олімпійські ігри-2022. Найтитулованішим спортсменом Олімпіади-2022 став норвезький біатлоніст Йоганнес Бо
Йоганнес Бо, Ірен Схаутен, Айлін Гу - у списку найтитулованіших спортсменів Олімпіади-2022
Йоганнес Бо, Ірен Схаутен, Айлін Гу - у списку найтитулованіших спортсменів Олімпіади-2022 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

За час Олімпіади у Пекіні було розіграно 109 комплектів нагород у 15 дисциплінах. Україна завершила Олімпіаду-2022 з однією нагородою у скарбничці – срібло завоював фристайліст Олександр Абраменко.

Читайте також: Підсумковий медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні

Реклама

105 спортсменів виграли на Іграх-2022 більше однієї медалі, повідомляє Суспільне.Спорт. Причому 12 із них вдалося виграти три і більше нагород.

Найтитулованішим спортсменом Олімпіади-2022 став норвезький біатлоніст Йоганнес Бо. У Пекіні він здобув п'ять нагород, з яких чотири – найвищої проби. Визначний результат норвежця!

Реклама

Представляємо ТОП-10 найтитулованіших спортсменів зимових Олімпійських ігор. Лідер медального заліку Норвегія представлена у списку шістьма спортсменами.

Топ-10 найтитулованіших спортсменів Олімпіади-2022

  • 1. Йоганнес Бо (Норвегія, біатлон): 5 медалей (4 золото +0 срібло +1 бронза)
  • 2. Олександр Большунов (РОК, лижні гонки): 5 медалей (3 золото +1 срібло +1 бронза)
  • 3. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія, біатлон): 5 медалей (3 золото +0 срібло +2 бронза)
  • 4. Ірен Схаутен (Нідерланди, ковзанярський спорт): 4 медалі (3 золото +0 срібло +1 бронза)
  • 5. Тереза ​​Йохауг (Норвегія, лижні гонки): 3 медалі (3 золото +0 срібло +0 бронза)
  • 6. Кантен Фійон-Майє (Франція, біатлон): 5 медалей (2 золото +3 срібло)
  • 7-9. Тар'єй Бо (Норвегія, біатлон): 4 медалі (2 золото +1 срібло +1 бронза)
  • 7-9. Йоханнес Клебо (Норвегія, лижні гонки): 4 медалі (2 золото +1 срібло +1 бронза)
  • 7-9. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди, шорт-трек): 4 медалі (2 золото +1 срібло +1 бронза)
  • 10-12. Йорген Граабак (Норвегія, лижне двоборство): 3 медалі (2 золото +1 срібло +0 бронза)
  • 10-12. Айлін Гу (Китай, фрістайл): 3 медалі (2 золото +1 срібло +0 бронза)
  • 10-12. Йоганнес Штрольц (Австрія, гірськолижний спорт): 3 медалі (2 золото +1 срібло +0 бронза)

Нагадаємо, сьогодні о 14:00 відбудеться урочиста церемонія закриття зимових Олімпійських ігор .

Реклама
Трансляція закриття Олімпіади
дивiться на olltv
Дивитися

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Ньюзмейкери
Наші автори
Олег Люлька Опубліковано фото "допінгу" головного героя Олімпіади Олег Люлька · Редактор Спорт Сьогодні
Любомир Луканюк Всім віскі! Олімпійський чемпіон з медаллю на шиї увірвався до автобуса з журналістами (відео) Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сьогодні
Олександр Трикіша Сходять з розуму: фіни голими танцюють у роздягальні після перемоги над Росією Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Творча команда
Спортивні красуні
Більше красунь
ТОП публікацій
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Червоне і чорне
Більше новин
ТОП публікацій
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
ТОП публікацій
Сергій Шаховець

Сергій Шаховець

редактор редакції Спорт

 Дивитись усі статті
Авто
Більше новин
Олімпіада-2022
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Олімпіади
#Позиція
Країна
золотоЗолото
сереброСрібло
бронзаБронза
ВсегоВсього
1
flag Норвегія НорвегіяNO
16
8
13
37
2
flag Німеччина НімеччинаDE
12
10
5
27
3
flag Китай КитайCN
9
4
2
15
4
flag США СШАUS
8
10
7
25
5
flag Швеція ШвеціяSE
8
5
5
18
6
flag Нідерланди НідерландиNL
8
5
4
17
7
flag Австрія АвстріяAT
7
7
4
18
8
flag Швейцарія ШвейцаріяCH
7
2
5
14
9
flag ОКР ОКРROC
6
12
14
32
10
flag Франція ФранціяFR
5
7
2
14
Всі медалі
Наші досягнення Пекіну
ТОП-10 місць України на Олімпіаді:
1
Олександр Абраменко. Фрістайл. Акробатика Олександр Абраменко. Фрістайл. Акробатика
2
2
Юлія Джима. Біатлон. Мас-старт Юлія Джима. Біатлон. Мас-старт
7
3
Україна. Біатлон. Жіноча естафета Україна. Біатлон. Жіноча естафета
7
4
Юлія Джима. Біатлон. Спринт Юлія Джима. Біатлон. Спринт
8
5
Олександр Окіпнюк. Фрістайл. Акробатика Олександр Окіпнюк. Фрістайл. Акробатика
9
6
Україна. Біатлон. Чоловіча естафета Україна. Біатлон. Чоловіча естафета
9
7
Юлія Джима. Біатлон. 15 км Юлія Джима. Біатлон. 15 км
10
8
Україна. Фігурне катання. Команди Україна. Фігурне катання. Команди
10
9
Ірина Петренко. Біатлон. 15 км Ірина Петренко. Біатлон. 15 км
11
10
Україна. Санний спорт. Команда Україна. Санний спорт. Команда
11
Всі результати українців
ТОП-МАТЧІ

Валенсія

Сьогодні

17:15

Барселона

3.78

3.84

2.03

Вільярреал

22 лют

22:00

Ювентус

2.65

3.38

2.92

Челсі

22 лют

22:00

Лілль

1.34

5.40

11.50
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 25 лютого
14:00
Субота, 26 лютого
14:00
17:00
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти