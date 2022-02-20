Україна завершила виступ на Олімпіаді: результат останньої гонки

У неділю, 20 лютого, українські спортсмени завершили виступи на Олімпіаді-2022.
Лижниці Марина Анцибор та Вікторія Олех виступили у масстарті лижних гонок на дистанцію 30 км.
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Українка Марина Анцибор посіла 37 місце у марафоні. Це найкращий результат України у лижних гонках за останні вісім років.
Друга українська учасниця марафону – Вікторія Олех, зуміла фінішувати на 58-му місці. Варто зазначити, що п'ять учасниць гонки не змогли дійти до фінішу та зійшли з дистанції.
Олімпійською чемпіонкою стала норвежка Тереза Йохауг, срібло виграла Джессіка Діггінс із США, а бронзову медаль здобула Кертту Нісканен із Фінляндії.
20 Feb – Final Day #CrossCountrySkiing – Women's 30km Mass Start Free #Gold THERESE JOHAUG (NOR)- Beijing 2022 (@Beijing2022) February 20, 2022
Congratulations!! #Beijing2022 #BingDwenDwen #ClosingCeremony #TogetherForASharedFuture pic.twitter.com/CExsUZZ43a
Лижні гонки. Жінки. Масстарт, 30 км, вільний стиль
- 1. Тереза Йохауг – 1:24:54,0
- 2. Джессіка Діггінс +1:43,3
- 3. Кертту Нісканен +2:33,3
- 37. Марина Анцибор +10:37,3
- 58. Вікторія Олех +21:28,1.
Сьогодні о 14:00 відбудеться офіційна церемонія закриття Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.