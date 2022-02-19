Опубліковано фото "допінгу" головного героя Олімпіади

Йоганнес Тінгнес Бо показав те, без чого не виграв би п'ять медалей на зимових Іграх-2022 у Пекіні

Йоганнес Тінгнес Бо і те, що дає йому енергію / Фото: Колаж: Сьогодні

Норвезький біатлоніст Йоганнес Тінгнес Бо, котрий із чотирма золотими та однією бронзовою нагородами став найуспішнішим спортсменом на Олімпіаді-2022 у Пекіні, опублікував у Instagram малюнок, який допоміг йому досягти цих успіхів у Пекіні.

На малюнку зображені сам Йоганнес Тінгнес Бо, його дружина, їхній маленький син, крихітний трактор, велике серце. І напис: "Ласкаво просимо додому, тату. Ми любимо тебе!"

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"Цей маленький малюнок на моєму столику поруч із ліжком давав мені радість і викликав посмішку протягом усієї Олімпіади! Хоч у житті є речі важливіші за медалі та успіх, цей період залишиться чудовим спогадом у моєму житті", – написав Йоганнес Тінгнес Бо.

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Не без допомоги 28-річного Йоганнеса Тінгнеса Бо Норвегія достроково виграла медальний залік Олімпіади-2022. Причому із рекордом.

15 золотих медалей досі на зимових Іграх не вдавалося завоювати жодній країні.