Визначилася країна-переможниця медального заліку Олімпіади

До завершення Ігор-2022 у Пекіні ще залишається один день, але Норвегію вже точно нікому не наздогнати

Норвежці- переможці медального заліку Ігор-2022 / Фото: Reuters

Збірна Норвегії достроково перемогла у медальному заліку зимових Олімпійських ігор у Пекіні. За день до кінця Ігор-2022 в активі норвезької команди – 15 золотих, 8 срібних та 12 бронзових медалей.

На другому місці Німеччина (11-8-5), на третьому – Китай (9-4-2).

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На Олімпіаді в неділю, 20 лютого, залишилося визначити п'ятьох чемпіонів. Але навіть якщо Німеччині вдасться виграти золото у всіх трьох видах (гірських лижах, бобслеї та лижних перегонах), у яких вона візьме участь, вона однак не зможе потіснити Норвегію з першого рядка у медальному заліку.

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Нагадаємо, 15 золотих медалей, здобутих Норвегією, – рекорд в історії зимових Ігор. Раніше ніхто не здобував стільки нагород найвищої проби за одну Білу олімпіаду.

Медальний залік Олімпіади-2022