Медалей більше не буде: Україна провалила чоловічий масстарт

Українські біатлоністи у п'ятницю, 18 лютого, провалили останню гонку Олімпіади-2022 у Пекіні – масстарт.
З жахливою стрільбою Дмитро Підручний став лише 24-м, а Артем Прима – 28-м. Кожен із них припустився по сім хиб.
Виграв же норвежець Йоганнес Тіннес Бо.
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Раніше Юлія Джима, впавши в жіночому масстарті, посіла сьоме місце.
Це були останні шанси України на золото Пекіна-2022.
Зимові Ігри у Китаї триватимуть до 20 лютого, але вже зрозуміло, що вони завершаться для України лише з однією медаллю – сріблом, здобутим Олександром Абраменком у фристайлі.
Більше нагород у нас не буде.