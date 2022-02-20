Церемонія закриття Олімпіади-2022: у скільки, де дивитися і що покажуть

У неділю, 20 лютого, завершуються зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні. Підсумками змагань стане барвиста церемонія закриття

Церемонія закриття відбудеться на стадіоні "Пташине гніздо" / Фото: REUTERS

Церемонія закриття 2022 пройде на Пекінському національному стадіоні, більш відомому як "Пташине гніздо". Пряма трансляція розпочнеться о 14:00 за київським часом.

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Де дивитись

Що покажуть

Традиційно під час церемонії закриття вшановуватимуть переможців останнього дня змагань, а також відбудеться парад флагоносців усіх країн-учасниць, починаючи з країни-засновника Греції та закінчуючи приймаючою країною.

Нагадаємо, прапор України на закритті Олімпіади у Пекіні понесе знаменита біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна). Олена вже була прапороносцем нашої країни на відкритті Ігор-2018, але вперше буде присутня на закритті.

Олена Підгрушна понесе прапор України на закритті Олімпіади-2022 / Фото: AFP

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Інші учасники Ігор разом пройдуть парадом без розподілу на країни, як це буває на церемонії відкриття. Втім, їх буде набагато менше, адже частина атлетів уже повернулася до своїх країн.

Також пройде традиційна передача естафети наступному місту, що приймає. У рамках церемонії передачі прапора олімпійський прапор буде переданий мерам італійських міст Мілан та Кортіна-д’Ампеццо, які приймуть Зимові Олімпійські ігри 2026 року.

Ну і звичайно все це шоу завершиться прощальним словом президента МОК Томаса Баха, гасінням олімпійського вогню і барвистим феєрверком.

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