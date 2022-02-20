Церемония закрытия Олимпиады-2022: во сколько, где смотреть и что покажут

Церемония закрытия 2022 года пройдет на Пекинском национальном стадионе, более известном как "Птичье гнездо". Прямая трансляция начнется в 14:00 по киевскому времени.
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Где смотреть
Что покажут
Традиционно во время церемонии закрытия будут чествовать победителей последнего дня соревнований, а также состоится парад флагоносцев всех стран-участников, начиная со страны-основателя Греции и заканчивая принимающей страной.
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Напомним, флаг Украины на закрытии Олимпиады в Пекине понесет знаменитая биатлонистка Елена Билосюк (Пидгрушная). Елена уже была знаменосцем нашей страны на открытии Игр-2018, но впервые будет присутствовать на закрытии.
Другие участник Игр вместе пройдут парадом без распределения на страны, как это бывает на церемонии открытия. Впрочем, их будет намного меньше, ведь часть атлетов уже вернулись в свои страны.
Также пройдет традиционная передача эстафеты следующему принимающему городу. В рамках церемонии передачи флага олимпийский флаг будет передан мэрам итальянских городов Милан и Кортина-д’Ампеццо, принимающих Зимние Олимпийские игры 2026 года.
Ну и конечно же все это шоу завершится прощальным словом президента МОК Томаса Баха, гашением олимпийского огня и красочным фейерверком.