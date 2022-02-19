Ішла до цього 12 років: стало відомо ім'я прапороносця України на закритті Олімпіади-2022

Українці вже завершили виступ на Олімпіаді-2022, хоча змагання у Пекіні проходитимуть ще два дні.
Повернувся на батьківщину і єдиний наш медаліст – срібний призер у лижній акробатиці Олександр Абраменко. В аеропорту Києва Абраменко зізнався, що його медаль – для всієї України.
А ось олімпійська чемпіонка Сочі-2014 ще залишається у Китаї. Вона візьме участь у церемонії закриття та понесе національний прапор.
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"Це вже мої четверті Олімпійські ігри і я вперше потрапляю на парад закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України.
Пишаюся цим і хочу подякувати всім вболівальникам, всім українцям, які підтримували нас до останнього. Дякую!" – цитує Олену НОК України.
Зазначимо, що Підгрушна була прапороносцем України на відкритті Олімпіади-2018 у Пхенчхані.
А на церемонії відкриття Ігор у Пекіні прапор України несли Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова.