Моя медаль для всієї України: перші слова Абраменка після повернення з Пекіна

Сьогодні герой України на Олімпіаді-2022 Олександр Абраменко повернувся із Пекіна на батьківщину. Його та інших спортсменів в аеропорту зустріли вболівальники

Олександр Абраменко привіз медаль Пекіна в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Як ми писали раніше, українці більше не виступлять у Пекіні, тому спортсмени потихеньку повертаються додому. У Китаї ще залишилася група атлетів, яка представить нашу країну на церемонії закриття.

До тих, хто повернувся до України, увійшов і срібний призер у лижній акробатиці Олександр Абраменко. У Києві його зустріли під знаменитий хіт гурту Queen – We Are The Champions.

" Моя медаль для всієї України Для кожного, хто стежив за виступами, переживав, я все це відчував у Пекіні. Коли там було холодно, ці думки мене зігрівали на схилі. Я бачив, що всі ніяк ми не можемо здобути медаль і вже почав хвилюватися, бо розумів, що буде багато відповідальності на мені. Я радий, що саме мій вид приніс першу нагороду. Тим більше, у день Єдності", – сказав Абраменко під час короткої прес-конференції.

А потім призер Олімпійських ігор у Пекіні відповів на запитання журналістів.

" За новинами з України звісно також слідкував і турбувався із цього приводу. До останнього все ж надіявся, що нічого не буде відбуватися", – зізнався спортсмен після прильоту.

Також Абраменко порівняв умови у Пхенчхані у 2018 році, де він завоював золото, та у Пекіні-2022.

"Навіть погодні умови були однакові, бо пам'ятаємо, як і там було холодно. І у Пекіні у нас було – 23 градуси. Тяжко в таких умовах змагатися. А так, якщо не брати ковід, то різниці немає. Як я й казав, медаль присвячую всім українцям", – додав Абраменко.

На Олімпіаді-2022 Абраменко став фігурантом скандалу. Після його медального стрибка українець обійнявся з росіянином Іллею Буровим, хоча Міністерство спорту ще до старту Олімпіади просило спортсменів уникати контакту з представниками РФ.

Проте пізніше з'ясувалося, що це росіянин спровокував скандальні кадри. Абраменко просив його поводитися скромніше, але Буров захотів увійти в історію.