"Думав, що я найгірший". Як Абраменко подолав свої комплекси та став мультимедалістом

Український фристайліст Олександр Абраменко вже вписав своє ім'я в історію українського спорту. Але перед тим, як зійти на п'єдестал, спортсмену довелося подолати свою невпевненість

Олександр Абраменко / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Герой Олімпійських ігор у Пекіні Олександр Абраменко завоював для України срібну медаль у лижній акробатиці. Олександр не лише врятував Олімпіаду для нашої країни, а й став єдиним українським спортсменом за часи незалежності, який здобув нагороди одразу на двох зимових Іграх. Але для цього мультимедалісту довелося перемогти свої комплекси.

"Займаючись все своє життя спортом, ніколи не вірив у себе. Завжди думав, що я серед найгірших. У період своєї спортивної кар'єри я досяг технічного успіху, але не міг це прийняти головою.

Олександр Абраменко / Фото: Reuters

Реклама

Не міг повірити, що можу бути найсильнішим. Тож, виходжу на старт і змагаюся не з суперником, а з собою. Тому моя медаль – це підтвердження того, що я переміг себе. Мої сумніви, комплекси Я радий, що впорався з собою. Переконаний, що кожному потрібно як у житті, так і у спорті вірити в себе, йти до своєї мети", – сказав Абраменко в інтерв'ю НОК України.

Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters

Раніше ми писали, скільки отримає Абраменко за медаль Олімпіади-2022. 33-річного спортсмена чекає винагорода від держави у розмірі 80 тисяч доларів.