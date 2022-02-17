Золоті кадри! Абраменку вручили срібло Олімпіади (фото)

Напередодні український фристайліст посів друге місце в акробатиці, а сьогодні отримав у Пекіні заслужену нагороду

Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters

Це поки що найприємніші моменти Олімпіади-2022 для України. Відбулася медальна церемонія за підсумками змагань в акробатиці серед фристайлістів, де напередодні Олександр Абраменко посів друге місце та приніс нашій країні першу медаль зимових Ігор у Пекіні.

Нагадаємо, українець поступився лише китайцю Ці Гуанпу, залишивши за спиною у себе Іллю Бурова із команди РОК.

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З урахуванням золота Пхенчхана-2018, Абраменко став найтитулованішим зимовим спортсменом незалежної України.

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Раніше ми писали, скільки отримає Абраменко за медаль Олімпіади-2022. 33-річного спортсмена чекає винагорода від держави у розмірі 80 тисяч доларів.