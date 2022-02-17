Золотые кадры! Абраменко вручили серебро Олимпиады (фото)

Накануне украинский фристайлист занял второе место в акробатике, а сегодня получил в Пекине заслуженную награду

Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters

Это пока самые приятные моменты Олимпиады-2022 для Украины. Состоялась медальная церемония по итогам соревнований в акробатике среди фристайлистов, где накануне Александр Абраменко занял второе место и принес нашей стране первую медаль зимних Игр в Пекине.

Напомним, украинец уступил лишь китайцу Ци Гуанпу, оставив за спиной у себя Иллю Бурова из команды РОК.

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С учетом золота Пхенчхана-2018, Абраменко стал самым титулованным спортсменом-зимником независимой Украины.

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Ранее мы писали, сколько получит Абраменко за медаль Олимпиады-2022. 33-летнего спортсмена ждет вознаграждение от государства в размере 80 тысяч долларов.