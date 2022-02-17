Росія в істериці: Абраменко порушив дві заборони на Олімпіаді

Приводом стала поведінка українського фристайліста Олександра Абраменка, який напередодні завоював срібло Олімпіади у Пекіні.
Після чого потрапив в обійми бронзового призера із команди РОК Іллі Бурова.
"Олександр Абраменко, який приніс Україні першу медаль на Олімпіаді, порушив одразу дві заборони Міністерства спорту України: обійнявся з російським спортсменом і дав інтерв'ю російською мовою. Вітаю Олександра з перемогою! І дуже сподіваюся, що його не викличуть на допит у СБУ", – написала Скабєєва на своєму каналі в Telegram.
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Нагадаємо, минулого літа на Іграх у Токіо оскандалилася інша українка Ярослава Магучіх,яка обіймалася з довіреною особою Путіна – Марією Ласіцкене.
Після цього Міністерство спорту України дало нашим спортсменам антиросійські рекомендації на Олімпіаду-2022 у Пекіні, втім, про російську мову там не йшлося.
"Українські спортсмени не повинні фотографуватися зі спортсменами з російським прапором. Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не потрібно піддаватися політичним провокаціям", – говорив міністр спорту Вадим Гутцайт.
Втім, прапора Росії у Пекіні-2022 і немає – за махінації з допінгом спортсмени цієї країни виступають на Іграх у Китаї без прапора, гімну та навіть назви своєї країни, під абревіатурою РОК – Російський олімпійський комітет.
ЩО БУЛО РАНІШЕ
Раніше в РФ поскаржилися, мовляв, срібло Пекіна-2022 дісталося Олександру Абраменку несправедливо. Глава Федерації фристайлу Росії Олексій Курашов заявив, що друге місце мав отримати Ілля Буров із РОК, а не українець.