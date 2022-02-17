Росія привласнила собі срібло України на Олімпіаді

Голова Федерації фристайлу Росії Олексій Курашов заявив, що друге місце у змаганнях фристайлістів мало дістатись Іллі Бурову з РОК, а не українцю Олександру Абраменку

Українець Абраменко і Буров із РОК / Фото: Reuters

У Росії не згодні з розподілом медалей у чоловічій акробатиці у фристайлі на Олімпіаді, де напередодні Олександр Абраменко здобув першу для України нагороду Ігор-2022 – срібло.

Нагадаємо, першим став китаєць Ці Гуанпу, третім – Ілля Буров із команди РОК.

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"Зі спортивної точки зору ми вважаємо, що у Іллі Бурова виступ був кращим і він повинен стояти на один щабель вище. Так, це не на перше місце у нього був виступ, але на впевнене друге", – наводить слова глави Федерації фристайлу РФ Олексія Курашова ТАРС.

Олександр Абраменко приніс Україні срібло / Фото: REUTERS

Олександр Абраменко / Фото: Reuters

Нагадаємо, після срібла Абраменка у Пекіні-2022 спалахнув новий скандал – росіянин Буров тишком обійняв українця.

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Росіянин Буров і українець Абраменко / Фото: Getty Images

Зазначимо, що за махінації з допінгом росіяни на Іграх-2022 виступають без прапора, гімну та навіть без назви своєї країни, під абревіатурою РОК – Російський олімпійський комітет.

Дивіться, як Абраменко взяв срібло Пекіна-2022