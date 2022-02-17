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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Куди зникла мама? Реакція батьків Абраменка на срібло Олімпіади

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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17 лютого, 14:45
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Мама українського фристайліста Олександра Абраменка під час виступу сина пішла від екрану – і це виявилося на фарт, він застрибнув на п'єдестал Ігор-2022
Батько дивився виступ сина, мама - ні
Батько дивився виступ сина, мама - ні / Фото: НОК України

Напередодні Олександр Абраменко приніс Україні першу медаль Олімпіаді-2022 у Пекіні, взявши срібло у фристайлі.

Батьки спортсмена, Володимир та Ірина Абраменки, у цей час перебували у Миколаєві. Але якщо батько дивився виступ сина, то мама – ні.

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"У день змагань дружина ніколи не дивиться змагання. Або роботою якоюсь займається, або взагалі виходить на вулицю прогулятися. Я люблю дивитися сам удома, оцінюю, аналізую", – зізнався Володимир Абраменко у коментарі сайту НОК України.

Олександр Абраменко знову взяв медаль Олімпійських ігор
Олександр Абраменко знову взяв медаль Олімпійських ігор / Фото: REUTERS

"Як воно бути татом дворазового медаліста Олімпійських ігор? Напевно, це як бути олімпійцем, який піднімається на п'єдестал пошани. Дуже хвилююче. Мене переповнює гордість за сина, за його результат".

"Ми зідзвонювалися напередодні змагань. Він дуже переживав. Психологічно його підірвала ситуація з командою (командні виступи, де ми розраховували на медаль, скасували через спалах коронавірусу в нашій збірній), всі надії були саме на змішану команду. Але в нас мама більше з ним спілкувалася, психологічно налаштовувала, радила, як поводитись".

Медаль завоювали – настав час і відпочити
Медаль завоювали – настав час і відпочити / Фото: REUTERS

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"Я був дуже радий уже тому факту, що він потрапив до шістки. Він найвіковіший спортсмен там був. Те, що він виконуватиме потрійне сальто з п'ятьма гвинтами, я знав. У нього не було вибору, цей стрибок поставили в програму. Він його на тренуванні пробував кілька разів у Пекіні, але не міг жодного разу в ноги приземлитися. Але я радий, що все вдалося".

"Ми не відразу зателефонували після виступу, я розумів, що в нього інтерв'ю, трохи не до цього. Але вже пізніше ми поговорили і я сказав йому: "Молодець. Чоловік. Поставив мету – виконав". Мама більше вже говорила, хвалила його. Ми щасливі, Сашко довів, що золота медаль Ігор-2018 – не випадковість", – додав батько Олександра Абраменка.

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Раніше ми писали, скільки отримає Абраменко за медаль Олімпіади-2022. 33-річного спортсмена чекає винагорода від держави у розмірі 80 тисяч доларів.

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