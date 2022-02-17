Куда пропала мама? Реакция родителей Абраменко на серебро Олимпиады

Мама украинского фристайлиста Александра Абраменко во время выступления сына ушла от экрана – и это оказалось на фарт, он запрыгнул на пьедестал Игр-2022

Папа смотрел выступление сына, мама - нет / Фото: НОК Украины

Накануне Александр Абраменко принес Украине первую медаль Олимпиаде-2022 в Пекине, взяв серебро во фристайле.

Родители спортсмена, Владимир и Ирина Абраменко, в это время находились в Николаеве. Но если отец смотрел выступление сына, то мама – нет.

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"В день соревнований супруга никогда не смотрит соревнования. Либо работой какой-нибудь занимается, либо вообще выходит на улицу прогуляться. Я люблю смотреть сам дома, оцениваю, анализирую", – признался Владимир Абраменко в комментарии сайту НОК Украины.

Александр Абраменко снова взял медаль на Олимпийских играх / Фото: REUTERS

"Каково быть папой двукратного медалиста Олимпийских игр? Наверное, это как быть олимпийцем, который поднимается на пьедестал почета. Очень волнительно. Меня переполняет гордость за сына, за его результат".

"Мы созванивались накануне соревнований. Он очень переживал. Психологически его подорвала ситуация с командой (командные выступления, где мы рассчитывали на медаль, отменили из-за вспышки коронавируса в нашей сборной), все надежды были именно на смешанную команду. Но у нас мама больше с ним общалась, психологически настраивала, советовала, как вести себя".

Медаль завоевали – пора и отдохнуть / Фото: REUTERS

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"Я был очень рад уже тому факту, что он попал в шестерку. Он самый возрастной спортсмен там был. То, что он будет выполнять тройное сальто с пятью винтами, я знал. У него не было выбора, этот прыжок поставили в программу. Он его на тренировке пробовал несколько раз в Пекине, но не мог ни разу в ноги приземлиться. Но я рад, что все удалось. Про себя думал: только получи удовольствие".

"Мы не сразу созвонились после выступления, я понимал, что у него интервью, немного не до этого. Но уже позже мы поговорили и я сказал ему: "Молодец. Мужчина. Поставил цель – выполнил". Мама больше уже говорила, хвалила его. Мы счастливы. Саша доказал, что золотая медаль Игр-2018 – не случайность. Большой молодец!" – добавил отец Александра Абраменко.

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Ранее мы писали, сколько получит Абраменко за медаль Олимпиады-2022. 33-летнего спортсмена ждет вознаграждение от государства в размере 80 тысяч долларов.