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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Не вважає Росію агресором і одружений з росіянкою – всі скандали та "зашквари" Олександра Абраменка

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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16 лютого, 18:31
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Противник вакцинації, товаришує з Буровим з ОКР – наш єдиний на даний момент медаліст Олімпіади-2022 регулярно потрапляє у слизькі ситуації
Фото: Reuters, Instagram
Фото: Reuters, Instagram

33-річний український фристайліст Олександр Абраменко – наразі головна українська зірка Олімпіади-2022. У Пекіні наш лижний акробат завоював срібну медаль , тим самим підтвердивши високий статус та клас – на Іграх-2018 він виграв золото.

А ще Саша відразу потрапив у скандал – ЗМІ помітили, як він обіймався з суперником-росіянином .

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Треба сказати, що це вже не перший випадок, коли репутація українського олімпійця виявилася підмоченою. Спорт Сьогодні згадує головні "зашквари" Абраменка.

Обіймашки з росіянином Буровим

Скандальний шлейф тягнеться за Абраменком якраз з перемоги на Олімпіаді-2018. Після того, як Сашко взяв історичне для України золото, соцмережами розлетілися знімки, на яких він тепло обіймався із представником Олімпійського комітету Росії Іллею Буровим, який у Пекіні виграв бронзу. При цьому – закутавшись в український прапор.

Олімпіада-2018: Абраменко обіймає росіянина Бурова, закутавшись в український прапор. Фото: Getty Images
Олімпіада-2018: Абраменко обіймає росіянина Бурова, закутавшись в український прапор. Фото: Getty Images

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Після повернення додому Саші довелося пояснити ситуацію:

Ми, спортсмени, між собою ніколи не говоримо про політику, лише про спорт. Своїх колег із різних країн, у тому числі й з Росії, я знаю багато років, ми дружимо, ніколи одне одного не ображаємо. Іллю я обгорнув нашим прапором у пориві сильних душевних емоцій, привітав його із бронзовою нагородою. Жодних політичних моментів тут шукати не слід, – заявив Абраменко.

Але забули цю історію нескоро, враховуючи, що олії у багаття хоч-не-хоч підливав сам Буров, який заявив, що якби у нього був прапор Росії (представникам ОКР заборонено використовувати держсимволіку РФ на Іграх) – укуталися б ним теж:

Був би наш триколор – обнялися б, загорнувшись у російський та український прапори. Думаю, що ще більше єресі розвели б з цього приводу. А так, без прапора, але з українськими обіймами теж приємно. Дружба є дружба, – сказав Ілля.

Одружений з російською спортсменкою

Помітний "російський слід" є й в особистому житті Олександра Абраменка. Після Ігор-2018 він одружився зі своєю давньою подругою Олександрою Орловою – російською фристайлісткою. Пара познайомилася на Олімпіаді-2014 у Сочі. Весілля зіграли у Києві, де й проживають постійно.

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На запитання, чи збирається його дружина міняти громадянство, український олімпійський чемпіон відповів коротко: "ПМЖ".

2020-го у пари народився син. Абраменко стверджує, що напружені відносини між Україною та РФ ніяк не позначаються на його особистих відносинах із дружиною:

Ми можемо поговорити, але не в плані з'ясування стосунків. Їй (дружині – Прим.авт.) тут комфортно, нормально.

Не помітив війну, хоча виступає за ЗСУ

У цьому ж інтерв'ю Tribuna.com, яке вийшло за кілька місяців до Олімпіади-2022, Сашко наговорив чимало "зашкварного". Зокрема – на тему Донбасу та Криму. Він відмовився визнати Росію агресором, оскільки це "неоднозначно".

Ні, неоднозначно. Я не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи це правда? Точніше не так. Мені здається, що все це сплановано. І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторона, які у цьому зацікавлені, – заявив Абраменко.

Абраменку довелося виправдовуватися за своє скандальне інтерв'ю. Фото: Reuters.
Абраменку довелося виправдовуватися за своє скандальне інтерв'ю. Фото: Reuters.

Абраменко також відмовився від формулювання "війна" щодо ситуації на сході України, оскільки він не розуміє, що відбувається.

І ніхто не може перемогти? Не розумію. Я не політик, військовий чи дипломат, але що це за війни, які не припиняються. Згоден, що були і триваліші війни. Але для мене, в принципі, незрозуміло, як можна воювати. Як можна не домовитись про щось? Тим більше із сусідами.

Пізніше за це інтерв'ю Абраменко довелося виправдовуватися в сюжеті Військового телебачення України, адже він є спортсменом-"армійцем", який представляє ЗСУ:

Я, звичайно, розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни. Там висвітлили так, ніби я не розумію, що відбувається.

Противник вакцинації

Непопулярна думка в Абраменка щодо ще однієї делікатної теми – вакцинації. Фристайліст заявив, що не щеплувався б від COVID-19, якби на те його воля і на Олімпіаду пускали б нещеплених.

Примушують, так. Не хотілося б, але доводиться. Говорять, що без вакцини не пустять. Хоча це дуже сильне обмеження прав людини. Я краще ризикну перехворіти, ніж піду на ризик вакцинації повністю здоровим. Це просто страшніше, як мені здається, – сказав Сашко.

Фристайліст вважає, що краще перехворіти, ніж вакцинуватися. Фото: Reuters
Фристайліст вважає, що краще перехворіти, ніж вакцинуватися. Фото: Reuters

Підтримка Магучіх та нове фото з Буровим

У черговий раз у скандал Саша потрапив вже після срібла на Олімпіаді-2022. "Винуватець" – той самий Буров, з яким Абраменко обіймався на Іграх-2018. Цього разу українець та росіянин обмінялися рукостисканнями, після чого Буров зі спини обійняв українця.

Зазначимо, що цим Абраменко порушив рекомендації Мінспорту, яке попросило наших атлетів утриматися від публічного спілкування з представниками ОКР.

Буров та Абраменко – обіймашки 2.0. Фото: Getty Images
Буров та Абраменко – обіймашки 2.0. Фото: Getty Images

Втім, Сашко ще раніше заявив, що не вважає таку поведінку крамольною та публічно підтримував українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після Олімпіади-2020, де наша стрибунка у висоту обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене.

Ми люди з однієї планети. Я не знаю, що нам ділити. Я не розумію, як можна до такого доводити. Зрозуміло, що люди мають різні думки. Просто я за мир у всьому світі.

По собі можу сказати – коли ти там виграєш золото, то перебуваєш у такій ейфорії, що виявляються твої справжні почуття. Ти показуєш, який ти є насправді. Коли ти вітаєш та обіймаєш своїх товаришів – це нормально. І мені все одно, якої він національності. Він людина.

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