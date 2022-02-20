Герои Олимпиады-2022: ТОП-10 самых титулованных спортсменов

Сегодня в Пекине завершились зимние Олимпийские игры-2022. Самым титулованным спортсменом Олимпиады-2022 стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе

Йоханнес Бе, Ирен Схаутен, Айлин Гу - в списке самых титулованных спортсменов Олимпиады-2022 / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

За время Олимпиады в Пекине было разыграно 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Украина завершила Олимпиаду-2022 с одной наградой в копилке – серебро завоевал фристайлист Александр Абраменко.

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105 спортсменов выиграли на Играх-2022 более одной медали, сообщает Суспильне.Спорт. Причем 12-ти из них удалось выиграть три и более наград.

Самым титулованным спортсменом Олимпиады-2022 стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. В Пекине он завоевал пять наград, из которых четыре – высшей пробы. Выдающийся результат норвежца!

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Представляем ТОП-10 самых титулованных спортсменов зимних Олимпийских игр. Лидер медального зачета Норвегия представлена в списке шестью спортсменами.

Топ-10 самых титулованных спортсменов Олимпиады-2022

1. Йоханнес Бе (Норвегия, биатлон): 5 медалей (4 золото +0 серебро +1 бронза)

2. Александр Большунов (РОК, лыжные гонки): 5 медалей (3 золото +1 серебро +1 бронза)

3. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия, биатлон): 5 медалей (3 золото +0 серебро +2 бронза)

4. Ирен Схаутен (Нидерланды, конькобежный спорт): 4 медали (3 золото +0 серебро +1 бронза)

5. Тереза ​​Йохауг (Норвегия, лыжные гонки): 3 медали (3 золото +0 серебро +0 бронза)

6. Кантен Фийон-Майе (Франция, биатлон): 5 медалей (2 золото +3 серебро)

7-9. Тарьей Бе (Норвегия, биатлон): 4 медали (2 золото +1 серебро +1 бронза)

7-9. Йоханнес Клебо (Норвегия, лыжные гонки): 4 медали (2 золото +1 серебро +1 бронза)

7-9. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды, шорт-трек): 4 медали (2 золото +1 серебро +1 бронза)

10-12. Йорген Граабак (Норвегия, лыжное двоеборье): 3 медали (2 золото +1 серебро +0 бронза)

10-12. Айлин Гу (Китай, фристайл): 3 медали (2 золото +1 серебро +0 бронза)

10-12. Йоханнес Штрольц (Австрия, горнолыжный спорт): 3 медали (2 золото +1 серебро +0 бронза)

Напомним, сегодня в 14:00 состоится торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр.