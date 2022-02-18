Дорога, люба! Зірка з України втішила російську жертву допінгу

Альона Савченко за чистий спорт, але 15-річну російську допінг-грішницю Камілу Валієву вважає не винуватицею, а заручницею ситуації

Альона Савченко і Каміла Валієва / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на російську військову агресію і массове використання цією країною допінгу, деякі зірки родом з України продовжують захоплюватися спортсменами з РФ.

Напередодні, заваливши довільну програму, Каміла Валієва з РОК, що погоріла на забороненому препараті, залишилася за бортом призерів жіночого одиночного фігурного катання – стала лише четвертою.

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При цьому втішити її вирішила знаменита фігуристка Альона Савченко – чемпіонка України з Обухова, яка стала у складі збірної Німеччини золотою олімпійською медалісткою-2018.

"Дорога, мила Каміло! Упевнена, що все те, що тобі довелося пережити, зробить тебе тільки сильнішою! Ти дуже талановита дівчинка, такий талант, як у тебе, – велика рідкість, ти унікальна! У тому, що сталося, твоєї провини немає. Ти сама стала заручницею цієї ситуації. Багато спортсменів, і я теж, виступили за чистий спорт, і я не відмовляюся від своїх слів! Я за чистий спорт! Але це не означає, що я проти тебе", – написала у себе в Instagram Альона Савченко.

"У тебе все ще попереду. Це була твоя перша Олімпіада… Ти знаєш, що мій шлях до олімпійського золота був дуже довгим і важким, але в підсумку я змогла досягти своєї мрії. І ти зможеш! У тебе є все для цього! Нехай не зараз, можливо, за чотири роки або навіть вісім – усе можливо! Переверни цю сторінку і йди далі на зустріч з мрією!"

Каміла Валієва / Фото: REUTERS

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"Від щирого серця бажаю тобі, щоб у майбутньому ти отримала своє золото, беззастережно, без тіні скандалів, підозр, і зірка твого таланту засяяла яскравіше сонця! Якщо тобі потрібна буде колись моя порада або підтримка – ти завжди можеш до мене звернутися! Обіймаю тебе міцно-міцно! Твоя Альона", – додала Савченко.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд допустив Валієву до особистих змагань у Пекіні, незважаючи на її позитивний допінг-тест. Вона погоріла на триметазидині.

Утім, РОК ще можуть позбавити золота, за допомогою Валієвої раніше здобутого в командному турнірі фігуристів.

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При цьому Валієвій загрожує дворічна дискваліфікація.

А її оточенню – в'язниця за "законом Родченкова".