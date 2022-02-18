Дорогая, милая! Звезда из Украины утешила российскую жертву допинга

Алена Савченко за чистый спорт, но 15-летнюю российскую допинг-грешницу Камилу Валиеву считает не виновницей, а заложницей ситуации

Алена Савченко и Камила Валиева / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на российскую военную агрессию и вызывающее использование этой страной допинга, некоторые звезды родом из Украины продолжают восхищаться спортсменами из РФ.

Накануне, завалив произвольную программу, Камила Валиева из РОК, погоревшая на запрещенном препарате, осталась за бортом призеров женского одиночного фигурного катания – стала лишь четвертой.

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При этом с утешениями в ее адрес выступила знаменитая фигуристка Алена Савченко – чемпионка Украины из Обухова, ставшая в составе сборной Германии золотой олимпийской медалисткой-2018.

"Дорогая, милая, Камила! Уверена, что все то, что тебе довелось пережить, сделает тебя только сильнее! Ты очень талантливая девочка, такой талант, как у тебя, – большая редкость, ты уникальна! В том, что произошло, твоей вины нет. Ты сама стала заложницей этой ситуации. Многие спортсмены, и я тоже, выступили за чистый спорт, и я не отказываюсь от своих слов! Я за чистый спорт! Но это не значит, что я против тебя", – написала у себя в Instagram Алена Савченко.

"У тебя все еще впереди. Это была твоя первая Олимпиада… Ты знаешь, что мой путь к олимпийскому золоту был очень долгим и трудным, но в итоге я смогла добиться исполнения своей мечты. И ты сможешь! У тебя есть все для этого! Пусть не сейчас, быть может через четыре года или даже восемь лет – все возможно! Переверни эту страницу и иди дальше на встречу с мечтой!"

Камила Валиева / Фото: REUTERS

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"От всего сердца желаю тебе, чтобы в будущем ты получила свое золото, безоговорочно, без тени скандалов, подозрений и звезда твоего таланта засияла ярче солнца! Если тебе нужен будет когда-нибудь мой совет или поддержка – ты всегда можешь ко мне обратиться! Обнимаю тебя крепко-крепко! Твоя Алена", – добавила Савченко.

Напомним, Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к личным соревнованиям в Пекине, несмотря на ее положительный допинг-тест. Она погорела на триметазидине.

Тем не менее РОК еще могут лишить золота, с помощью Валиевой ранее добытого в командном турнире фигуристов.

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При этом Валиевой грозит двухлетняя дисквалификация.

А ее окружению – тюрьма по "закону Родченкова".