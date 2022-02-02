Буде нуль: експерти спрогнозували виступ України на Олімпіаді

Американські аналітики компанії Gracenote представили остаточний прогноз на розподіл медалей зимової Олімпіади.
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На жаль, фахівці впевнені, що Україна залишить Пекін із нулем. Нашій команді не прогнозують нагороди. Хоча ми сподіваємося на успіх у біатлоні та фрістайлі.
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На думку Gracenote, переможцем загального медального заліку стане збірна Норвегії з 44 медалями (21 золота, 13 срібних та 10 бронзових). Друге місце займе Німеччина – 30 медалей (11-11-8). ОКР стане третьою – 30 нагород (10-12-8).
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Раніше ми розповідали, що український олімпієць вляпався у скандал. Він казав, що Україна та Росія – братні народи.
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