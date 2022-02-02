Ми братні народи! Український олімпієць вляпався у скандал

Чемпіон Олімпіади-2014 у шорт-треку росіянин Семен Єлістратов розповів про свої приятельські стосунки з українцем Олегом Гандеєм.

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За словами Єлістратова, між спортсменами дружні стосунки, незважаючи на анексію Криму та війну на Донбасі.

"З Олегом Гандеєм я досить давно знайомий, ми періодично тренуємось разом. У нас дуже близькі стосунки, дружні. Проблем у спілкуванні не виникає.

Олег завжди мені каже: "Семе, не звертай уваги, це політика". Він багато разів казав, що ми братні народи, що має родичів у Росії. Мені теж здається – може, я не правий, – що ми братні народи, у нас все-таки одна кров", – цитує Єлістратова ТІ з посиланням на РІА Новини.