Закували в наручники та добивали битою: у Мексиці жорстоко побили російського чемпіона UFC

Перший російський чемпіон UFC, актор та кінопродюсер Олег Тактаров постраждав під час інциденту у місцевому готелі

Олег Тактаров / Фото: Twitter

Конфліктна ситуація виникла після того, як Олег Тактаров заступився за дівчину, яка посварилася з охороною місцевого готелю, повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Олександр Лютіков.

За його словами, бійця вдарили по потилиці, а потім кілька людей били ногами та душили. При цьому ноги росіянина стягли лісом, а руки закували в кайданки. Це ж підтверджує і сам боєць.

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"Я попросив не тероризувати людей – висувайте всі претензії до мене. Вони нехай ідуть додому. Ззаду по голові вдарили, думаю, бейсбольною битою. Гематома внутрішня. Десять людей по мені скакали. Отямився від того, що задихаюсь, у мене майка була на носі, я хотів дихати, мене били. Один стрибав на кайданках, на мені були кайданки одягнені. Якоюсь ліскою мені стягували ноги. Хвилин 30-40 я лежав, не рухаючись, але мене продовжували бити. Якась супермафіозна структура. Коли поліція приїхала, я з полегшенням зітхнув. Зрозумів, що виживу, бо кожну секунду я думав, що помру. Виявилося, що це федеральна поліція, вони зі мною обійшлися професійно", – розповів 54-річний Тактаров.

Журналіст повідомив, що Тактаров досі перебуває в Мексиці і "з міркувань безпеки до від'їзду додому не має наміру розповідати подробиці цієї дивовижної історії".

Нагадаємо, Олег Тактаров у липні 1995 року виграв одноденний турнір-вісімку UFС 6, за що отримав пояс. Статус регулярного чемпіона UFC з'явився лише в 1997 році, однак у 2020-му колишні керівники UFC, засновники промоції Арт Дейві та Боб Мейровітц, заявили, що Тактарова можна вважати першим російським чемпіоном UFС.

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Після закінчення спортивної кар'єри Олег в основному зайнятий роботою в кіноіндустрії, при цьому інтерес до змішаних єдиноборств у нього зберігається.