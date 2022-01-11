У Казахстані ОМОН жорстко побив бійця ММА, який підтримав протести

Досвідчений спортсмен ММА Куат Хамітов був затриманий у себе вдома силовими структурами Казахстану

Бійця ММА Куата Хамітова затримали казахські силовики / Фото: newtimes.kz

Казахський боєць ММА Куат Хамітов, який відкрито підтримував протести у Казахстані, був затриманий ОМОНом, про що повідомила його сестра.

"Допоможіть, будь ласка. Щойно з дому забрали мого братика, спортсмена Куата Хамітова. Десять омоновців побили його, зв'язали руки та ноги", – написала сестра Хамітова у себе в Instagram.

Раніше Куат Хамітов відкрито висловлював свою підтримку протестувальникам у Казахстані.

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"Я завжди з народом! Скажу жителям Жанаозена та Актау, ми завжди з вами. Я вважаю неправильним, що роблять із цінами на газ. Тому що це вдаряє по кишені народу, у них і так ситуація не дуже. Тому це стосується не лише газу, ціни на продукти, бензину, на всі речі дорожчають. Держава має взяти цю проблему до рук, почути проблему народу. Тому, жителі Жанаозена, ми з вами, алга!" – сказав Хамітов у Instagram.

Нагадаємо, що казахстанські бійці UFC Дамір Ісмагулов та Шавкат Рахмонов підтримали мітинги, які зараз відбуваються у великих містах країни.