Заковали в наручники и добивали битой: в Мексике жестоко избили российского чемпиона UFC

Первый российский чемпион UFC, актер и кинопродюсер Олег Тактаров пострадал во время инцидента в местном отеле

Олег Тактаров / Фото: Twitter

Конфликтная ситуация возникла после того, как Олег Тактаров заступился за девушку, которая повздорила с охраной местного отеля, сообщил в своем телеграмм-канале журналист Александр Лютиков.

По его словам, бойца ударили по затылку, а затем несколько человек били ногами и душили. При этом ноги россиянина стянули леской, а руки заковали в наручники. Это подтверждает и сам боец.

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"Я попросил не терроризировать людей – предъявляйте все претензии ко мне. Они пускай идут домой. Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Один прыгал на наручниках, на мне были наручники надеты. Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30-40 я лежал, не двигаясь, но меня продолжали бить. Какая-то супермафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением. Понял, что выживу, потому что каждую секунду я думал, что умру. Оказалось, что это федеральная полиция, они со мной обошлись профессионально" , – рассказал 54-летний Тактаров.

Журналист сообщил, что Тактаров до сих пор находится в Мексике и "из соображений безопасности до отъезда домой не собирается рассказывать подробности этой удивительной истории".

Напомним, Олег Тактаров в июле 1995 года выиграл однодневный турнир-восьмерку UFС 6, за что получил пояс. Статус регулярного чемпиона UFC появился лишь в 1997 году, однако в 2020-м бывшие руководители UFC, основатели промоушена Арт Дэйви и Боб Мейровитц, заявили, что Тактарова можно считать первым российским чемпионом UFС.

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По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии, при этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется.