"Амосов – найкращий боєць ММА". Яд засипав українця компліментами

Непереможений чемпіон Bellator Ярослав Амосов 13 травня проведе перший захист свого титулу. Суперником українця стане Майкл Пейдж

Ярослав Амосов VS Майкл Пейдж / Фото: Колаж: Сьогодні

Сутичка топ-бійців відбудеться у Лондоні на знаменитому стадіоні "Уемблі Арена". Суперник українця – чемпіон світу з кікбоксингу Майкл Пейдж.

Своїми думками про поєдинок поділився з журналістами ВВС британський боєць, який носить прізвисько Яд.

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"Амосов – приголомшливий. Якщо подумати, технічно він найкращий боєць у ММА прямо зараз. З погляду його переможного послужного списку я думаю, що він на вершині. Єдиною людиною, яка його випередила, був Хабіб Нурмагомедов, і він зараз на пенсії. Він скрізь дуже гарний. Дуже небезпечний, відмінний борець, добрий у своїх больових та задушливих.

Ярослав Амосов ввійшов в історію

Я не думаю, що він такий небезпечний у стійці, але його розуміння робить його небезпечним. Це означає, що по ньому важко потрапити, і він так добре організує свої тейкдауни. Він дуже небезпечний. Для мене це чудовий бій, щоб перевірити, де я перебуваю", – сказав Пейдж в інтерв'ю порталу BBC.

Зазначимо, що суперник Амосова 34-річний Пейдж здобув 20 перемог та зазнав однієї поразки. У жовтні 2021 року він виграв у Дугласа Ліми роздільним рішенням суддів.

Майкл Пейдж vc Дуглас Ліма / Фото: Колаж: Сьогодні

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28-річний Амосов здобув 26 перемог у 26 боях. У червні 2021 року він переміг Дугласа Ліму одноголосним рішенням та став новим чемпіоном Bellator у напівсередній вазі.