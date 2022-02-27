Українець знищив М'ясника (відео)

Роман Крикля - чемпіон
Українець Роман Крикля захистив чемпіонський титул у напівважкій вазі за версією промоушену ONE Championship у кікбоксингу.
Наш спортсмен упевнено переміг голландця Мурата Айгюна.
Крикля завершив бій уже у першому раунді. Він відправив М'ясника (прізвисько Айгюна) у нокаут, повідомляє sport.ua.
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