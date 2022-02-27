Украинец уничтожил Мясника (видео)

Кикбоксер Роман Крыкля не отдал сопернику чемпионский пояс ONE Championship

Роман Крыкля - чемпион

Украинец Роман Крыкля защитил чемпионский титул в полутяжелом весе по версии промоушена ONE Championship в кикбоксинге.

Наш спортсмен уверенно победил голландца Мурата Айгюна.

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Крыкля завершил бой уже в первом раунде. Он отправил Мясника (прозвище Айгюна) в нокаут, сообщает sport.ua.

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