Украинец уничтожил Мясника (видео)

Роман Крыкля - чемпион
Украинец Роман Крыкля защитил чемпионский титул в полутяжелом весе по версии промоушена ONE Championship в кикбоксинге.
Наш спортсмен уверенно победил голландца Мурата Айгюна.
Крыкля завершил бой уже в первом раунде. Он отправил Мясника (прозвище Айгюна) в нокаут, сообщает sport.ua.
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