Він живий? Після удару в голову спортсмен впав непритомний

На турнірі з кікбоксингу ONE Championship відбувся поєдинок за чемпіонський титул у напівлегкій вазі. Супербон Банчамек із Таїланду зустрічався з Геворгом Петросяном, який представляє Італію.

Читайте також: Удар сокири: боєць витримав жорсткий прийом, а потім замісив суперника

У другому раунді Супербон завдав суперникові потужний удар ногою в голову, після якого Петросян знепритомнів і впав на спину.

What. A. KNOCKOUT! Superbon SLEEPS Giorgio Petrosyan with a second-round head kick to become the first-ever ONE Featherweight Kickboxing World Champion! #ONEFirstStrike #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/rQzZqEswSx