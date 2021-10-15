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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Він живий? Після удару в голову спортсмен впав непритомний

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
15 жовтня, 20:28
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У чемпіонському поєдинку з кікбоксингу Банчамек нокаутував Петросяна в другому раунді
Супербон нокаутує Петросяна
Супербон нокаутує Петросяна

На турнірі з кікбоксингу ONE Championship відбувся поєдинок за чемпіонський титул у напівлегкій вазі. Супербон Банчамек із Таїланду зустрічався з Геворгом Петросяном, який представляє Італію.

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У другому раунді Супербон завдав суперникові потужний удар ногою в голову, після якого Петросян знепритомнів і впав на спину.

Супербон перервав серію Петросяна з 19 перемог поспіль. Всього в професійній кар'єрі Геворга тепер 37 перемог і дві поразки.

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Раніше ми писали, що в московському метро троє дагестанців побили чоловіка, який заступився за дівчину. Зірка UFC Хабіб Нурмагомедов пожартував над інцидентом замість того, щоб засудити поведінку земляків.

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