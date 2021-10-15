Він живий? Після удару в голову спортсмен впав непритомний

У чемпіонському поєдинку з кікбоксингу Банчамек нокаутував Петросяна в другому раунді

Супербон нокаутує Петросяна

На турнірі з кікбоксингу ONE Championship відбувся поєдинок за чемпіонський титул у напівлегкій вазі. Супербон Банчамек із Таїланду зустрічався з Геворгом Петросяном, який представляє Італію.

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У другому раунді Супербон завдав суперникові потужний удар ногою в голову, після якого Петросян знепритомнів і впав на спину.

What. A. KNOCKOUT! Superbon SLEEPS Giorgio Petrosyan with a second-round head kick to become the first-ever ONE Featherweight Kickboxing World Champion! #ONEFirstStrike #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/rQzZqEswSx - ONE Championship (@ONEChampionship) October 15, 2021

Супербон перервав серію Петросяна з 19 перемог поспіль. Всього в професійній кар'єрі Геворга тепер 37 перемог і дві поразки.

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