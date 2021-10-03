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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Добивав лежачого: брутальний нокаут росіянина в MMA (відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
3 жовтня, 12:52
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У Німеччині пройшов турнір зі змішаних єдиноборств. В одному з поєдинків німецький боєць Рамон Еміліо Мартінес здобув дострокову перемогу над росіянином Олександром Бєловим
Рамон Еміліо Мартінес нокаутував Олександра Белова
Рамон Еміліо Мартінес нокаутував Олександра Белова

У третьому раунді поєдинку на турнірі Gorilla MMA Series-41 Мартінес влучив прямим ударом в голову Бєлову. Той відразу ж звалився на канвас.

Однак німцеві здалося цього недостатньо, і він ще раз приклався кулаком по вже лежачому супернику, поки до нього не встиг суддя.

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Мартінес здобув 12-ту перемогу в кар'єрі, також на його рахунку вісім поразок. Для Бєлова це поразка стала п'ятою в кар'єрі при двох перемогах.

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