Добивав лежачого: брутальний нокаут росіянина в MMA (відео)

У Німеччині пройшов турнір зі змішаних єдиноборств. В одному з поєдинків німецький боєць Рамон Еміліо Мартінес здобув дострокову перемогу над росіянином Олександром Бєловим

Рамон Еміліо Мартінес нокаутував Олександра Белова

У третьому раунді поєдинку на турнірі Gorilla MMA Series-41 Мартінес влучив прямим ударом в голову Бєлову. Той відразу ж звалився на канвас.

Однак німцеві здалося цього недостатньо, і він ще раз приклався кулаком по вже лежачому супернику, поки до нього не встиг суддя.

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Мартінес здобув 12-ту перемогу в кар'єрі, також на його рахунку вісім поразок. Для Бєлова це поразка стала п'ятою в кар'єрі при двох перемогах.

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