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Хабіб вважає це смішним: дагестанці побили чоловіка, який заступився за дівчину

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 жовтня, 18:06
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На початку жовтня в московському метро троє дагестанців побили чоловіка, який заступився за дівчину. Зірка UFC Хабіб Нурмагомедов пожартував над інцидентом, замість того, щоб засудити поведінку земляків
Чоловіка скалічили, а Нурмагомедову смішно
Чоловіка скалічили, а Нурмагомедову смішно

Після інциденту потерпілому Роману Ковальову вручили медаль "Доблесть і відвага" від Слідчого комітету Росії.

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Хабіб порахував це забавним і вирішив пожартувати. Нурмагомедов опублікував фото Макгрегора з коментарем від імені ірландця: "А де моя медаль від Бастрикіна? Мене теж натовпом побили дагестанці".

Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов
Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов / Фото: AFP

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Сам потерпілий не бачить нічого поганого в жарті Нурмагомедова. "Думаю, що в жарт написав, в будь-якому випадку, поганого в цьому нічого не бачу!", – прокоментував жарт Ковальов.

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А ось олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутат Держдуми Світлана Журова виступила з критикою на адресу бійця.

"Цей жарт абсолютно недоречний. Зрозуміло, що вони хотіли підколоти Конора Макгрегора, але в даному випадку виходить інший сенс", – заявила спортсменка.

4 жовтня троє дагестанців напали на Романа Ковальова в вагоні метро. Решта пасажирів не стали втручатися в конфлікт, втікши в інший кінець вагона. В результаті побиття потерпілий потрапив до лікарні з переломами носа і кістки під оком, пише lenta.ru.

Всіх учасників побиття швидко затримали, в їх відношенні порушено кримінальні справи за статтями про застосування насильства і навіть замах на вбивство.

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