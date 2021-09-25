Забудьте про Усика: дивіться, як вирубують в українському MMA

Поки весь світ чекає початку бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в Києві провели турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 20

Нокаут на турнірі WWFC 20

У головному поєдинку турніру Александрс Чіжовс з Латвії вже в першому раунді декласував українця Віталія Стояна і завоював вакантний титул чемпіона WWFC в напівсередній вазі.

Читайте також: Онлайн бою Усик – Джошуа

Реклама

За півтори хвилини до кінця першого раунду Чіжовс зловив суперника на контратаці і врубив лівою точно в щелепу. Стоян звалився на канвас, а від граду ударів навздогін його врятував рефері, який вчасно зловив Чіжовса.

Читайте також: