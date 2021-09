Заявка на чемпіонство? Сміт задушив Спенна в першому раунді

В ніч з 18 на 19 вересня в Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 192.

У головному поєдинку в напівважкій ваговій категорії основного карда турніру зустрічалися 33-річний американський спортсмен Ентоні Сміт і його 30-річний співвітчизник Райан Спенн.

Бій завершився вже на четвертій хвилині першого раунду. Сміт вдало провів задушливий прийом (задній голий дросель), і рефері зупинив поєдинок.

Tensions were high initially, but @lionheartasmith and @Superman_Spann shook hands after their # UFCVegas37 fight pic.twitter.com/4xEw8Qc1qF