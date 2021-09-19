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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Заявка на чемпіонство? Сміт задушив Спенна в першому раунді

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
19 вересня, 08:44
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Сутичка між Ентоні Смітом і Райаном Спенном на турнірі UFC Fight Night 192 завершилася задушливим прийомом
Ентоні Сміт - Райан Спенн
Ентоні Сміт - Райан Спенн / Фото: mmafighting.com

В ніч з 18 на 19 вересня в Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 192.

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У головному поєдинку в напівважкій ваговій категорії основного карда турніру зустрічалися 33-річний американський спортсмен Ентоні Сміт і його 30-річний співвітчизник Райан Спенн.

Бій завершився вже на четвертій хвилині першого раунду. Сміт вдало провів задушливий прийом (задній голий дросель), і рефері зупинив поєдинок.

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Для Ентоні ця перемога стала третьою поспіль на UFC, тепер на його рахунку 11 перемог і 5 поразок. У його противника у UFC – п'ять перемог і одна поразка.

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