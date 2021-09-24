13 ударів у голову: чумна атака з нокаутом у змішаних єдиноборствах

Джошуа пасио переміг в першому раунді. Фото: ONE
Пасіо ухилився від удару суперника ногою, а потім завдав 13 ударів в голову японському опонентові! Саруті навіть не міг захищатися, але від неминучого нокауту його врятував рефері.
Цікаво, що це був третій бій між цими бійцями, і всі поєдинки завершилися на користь філіппінця. Всього на рахунку Пасіо 20 перемог і одна поразка, Сарута здобув 21 перемогу і 10 раз програв.
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