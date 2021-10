Он жив? После удара в голову спортсмен рухнул без чувств

На турнире по кикбоксингу ONE Championship состоялся поединок за чемпионский титул в полулегком весе. Супербон Банчамек из Таиланда встречался с Геворгом Петросяном, который представляет Италию.

Во втором раунде Супербон нанес сопернику мощнейший удар ногой в голову, после которого Петросян потерял сознание и упал на спину.

What. A. KNOCKOUT! Superbon SLEEPS Giorgio Petrosyan with a second-round head kick to become the first-ever ONE Featherweight Kickboxing World Champion! #ONEFirstStrike#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/rQzZqEswSx