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Він не паратрупер, він труп. У Росії добивають свого Десантника після задушення

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 серпня, 14:00
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41-річного росіянина Сергія Харитонова навіть на батьківщині не пошкодували після поразки від француза Чейка Конго на турнірі зі змішаних єдиноборств Bellator 265 в американському місті Су-Фолс
Конго переміг Харитонова задушенням
Конго переміг Харитонова задушенням / Фото: BellatorMMA

Відомий російський представник змішаних єдиноборств, актор Олег Тактаров жорстко проїхався по своєму співвітчизнику – 41-річному Сергію Харитонову, який в США програв ще більш віковому спортсмену – 46-річному французу Чейку Конго.

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Як ми писали раніше, Конго на прізвисько Темрява задушенням переміг Харитонова, відомого на прізвиська Десантник і Паратрупер.

Сергій Харитонов після поразки від Чейка Конго
Сергій Харитонов після поразки від Чейка Конго

Після такого сумного для Харитонова результату Тактаров назвав його не інакше як трупом.

"Конго переміг задушливим. Він знав, що я**я чіпати не можна і тому вхопив за шию. А якщо серйозно, то боротьба буде з вами і в 46 років. А ударка зникає в 32 у легкій вазі і в 36-38 у важкій. Вам вирішувати, на що робити акцент у тренуваннях"

"P. S. Ну а без дихалки (ММА-дихалки) можете забути, що я вище написав – вам нічого не допоможе. Труп може бути ударником або борцем, чи все робити добре, але він – труп", – написав Тактаров в Instagram

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Раніше ми писали, що на турнірі зі змішаних єдиноборств PFL 8 в Голлівуді бразилець Реннан Феррейра в першому ж раунді жорстоким ударом в голову вимкнув британця Стюарта Остіна. Вирубив, як Кличко!

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