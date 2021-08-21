Він не паратрупер, він труп. У Росії добивають свого Десантника після задушення

41-річного росіянина Сергія Харитонова навіть на батьківщині не пошкодували після поразки від француза Чейка Конго на турнірі зі змішаних єдиноборств Bellator 265 в американському місті Су-Фолс

Конго переміг Харитонова задушенням / Фото: BellatorMMA

Відомий російський представник змішаних єдиноборств, актор Олег Тактаров жорстко проїхався по своєму співвітчизнику – 41-річному Сергію Харитонову, який в США програв ще більш віковому спортсмену – 46-річному французу Чейку Конго.

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Як ми писали раніше, Конго на прізвисько Темрява задушенням переміг Харитонова, відомого на прізвиська Десантник і Паратрупер.

Сергій Харитонов після поразки від Чейка Конго

Після такого сумного для Харитонова результату Тактаров назвав його не інакше як трупом.

"Конго переміг задушливим. Він знав, що я**я чіпати не можна і тому вхопив за шию. А якщо серйозно, то боротьба буде з вами і в 46 років. А ударка зникає в 32 у легкій вазі і в 36-38 у важкій. Вам вирішувати, на що робити акцент у тренуваннях"

"P. S. Ну а без дихалки (ММА-дихалки) можете забути, що я вище написав – вам нічого не допоможе. Труп може бути ударником або борцем, чи все робити добре, але він – труп", – написав Тактаров в Instagram

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Раніше ми писали, що на турнірі зі змішаних єдиноборств PFL 8 в Голлівуді бразилець Реннан Феррейра в першому ж раунді жорстоким ударом в голову вимкнув британця Стюарта Остіна. Вирубив, як Кличко!