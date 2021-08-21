Російського Десантника задушили в США: відео

Росіянин на прізвисько Десантник домінував в клітці на в першому раунді і навіть був близький до дострокової перемоги, але Конго врятував гонг.
Однак у другому раунді картина змінилася. Ближче до середини француз перехопив ініціативу, а потім перевів бій у партер, де змусив росіянина здатися після задушливого прийому за секунду до кінця другого раунду.
Після бою промоутер Харитонова розповів, що росіянин отримав перелом руки, тому не міг захищатися.
41-річний Харитонов зазнав восьмої поразки в кар'єрі. Також на його рахунку 30 перемог. А 46-річний Конго здобув 31-ту перемогу при 11 поразках.
Читайте також:
- Вирубив, як Кличко! Брутальний нокаут в ММА
- Осетина з відірваним пальцем вирубили в США: відео нокауту
- Б'є, як дід! Вражаючий дебют онука Мохаммеда Алі
- Бійця "приспали" ударом в голову. Жах з Парагваю
- Не на того нарвався: боєць MMA відбив власний автомобіль у викрадача
- Українець протримався в Москві менше двох раундів: відео яскравого нокауту
- Нокаут за 10 секунд: відео забійного удару в щелепу в MMA