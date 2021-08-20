Вирубив, як Кличко! Брутальний нокаут в ММА

На турнірі зі змішаних єдиноборств PFL 8 в Голлівуді бразилець Реннан Феррейра в першому ж раунді жорстоким ударом у голову вимкнув британця Стюарта Остіна