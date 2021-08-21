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Он не паратрупер, он труп. В России добивают своего Десантника после удушения

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 августа, 14:00
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41-летнего россиянина Сергея Харитонова даже на родине не пожалели после поражения от француза Чейка Конго на турнире по смешанных единоборствам Bellator 265 в американском городе Су-Фолс
Конго победил Харитонова удушением
Конго победил Харитонова удушением / Фото: BellatorMMA

Известный российский представитель смешанных единоборств, актер Олег Тактаров жестко проехался по своему соотечественнику – 41-летнему Сергею Харитонову, который в США проиграл еще более возрастному спортсмену – 46-летнему французу Чейку Конго.

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Как мы писали ранее, Конго по прозвищу Тьма удушением победил Харитонова, известного по прозвищам Десантник и Паратрупер.

Сергей Харитонов после поражения от Чейка Конго
Сергей Харитонов после поражения от Чейка Конго

После столь плачевного для Харитонова исхода Тактаров назвал его не иначе как трупом.

"Конго победил удушающим. Он знал, что я**а трогать нельзя и поэтому тронул шею. А если серьезно, то борьба будет с вами и в 46 лет. А ударка уходит в 32 у легких весов и 36-38 у тяжелых. Вам решать, на что делать акцент в тренировках"

"P. S. Ну а без дыхалки (ММА-дыхалки) можете забыть, что я выше написал – вам ничего не поможет. Труп может быть ударником или борцом, или все делать хорошо, но он – труп", – написал Тактаров в Instagram

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Ранее мы писали, что на турнире по смешанным единоборствам PFL 8 в Голливуде бразилец Реннан Феррейра в первом же раунде жестоким ударом в голову отключил британца Стюарта Остина. Вырубил, как Кличко!

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