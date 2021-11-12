Нурмагомедова заарештували у літаку. З'явилося відео

Вчора було затримано двоюрідного брата Хабіба Нурмагомедова. Поліція заарештувала бійця ММА просто у літаку, який прилетів до Шереметьєво.
Усман Нурмагомедов разом із товаришем Камалом Ідрісовим мали вилітати з Махачкали до Москви. На в'їзді в аеропорт їхня машина наїхала на співробітника поліції, який стояв на КПП. Після цього Усман з другом полетіли до Москви, де на них уже чекали поліцейські.
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Усману загрожує серйозний тюремний строк. Все залежить, за якою статтею кваліфікуватиметься епізод.
23-річний Усман Нурмагомедов, як і Хабіб, займається змішаними єдиноборствами. Проводить поєдинки у турнірах, які організовує Bellator. На рахунку Усмана 14 боїв – 14 перемог, 8 із яких нокаутом.
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