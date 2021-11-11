11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Брату Хабіба Нурмагомедова світить стаття зі стратою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 листопада, 18:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський боєць змішаних єдиноборств Усман Нурмагомедов, двоюрідний брат Хабіба Нурмагомедова, може надовго загриміти у в'язницю
Брату Хабіба Нурмагомедова загрожує в'язниця
Брату Хабіба Нурмагомедова загрожує в'язниця / Фото: Instagram

Юрист розповів, що може загрожувати Усману Нурмагомедову за звинуваченням у наїзді на поліцейського.

Читайте також: Брат Нурмагомедова нокаутував українця

Реклама

Інцидент трапився на КПП в аеропорту Махачкали. Пізніше Усмана та його друга затримали у Москві, а автомобіль відправили на штрафмайданчик. До речі, в Мережі повідомляють, що на авто висить 22 неоплачені штрафи.

Усману загрожує досить серйозний тюремний строк. Все залежатиме, за якою статтею кваліфікуватиметься епізод.

За словами юриста, все буде в рамках 317-ї або 318 статті Кримінального кодексу РФ. А далі все залежить від тяжкості злочину та свідчень самого потерпілого, пише championat.com.

Реклама

КК РФ Стаття 318. Застосування насильства стосовно представника влади – карається штрафом, примусовими роботами або позбавленням волі на строк до десяти років.

КК РФ Стаття 317. Зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу – карається позбавленням волі строк від дванадцяти до двадцяти років із обмеженням волі строк до двох років, або довічного позбавлення волі, або стратою.

Зазначимо, що смертна кара, хоч і залишилася в законодавстві РФ, не може застосовуватися з 16 квітня 1997 року, згідно з міжнародним договором.

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Україна

Сьогодні

19:30

Болгарія

1.63

3.84

5.50

Італія

Завтра

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Субота, 20 листопада
14:00
17:00
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти