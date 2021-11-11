Брату Хабіба Нурмагомедова світить стаття зі стратою

Російський боєць змішаних єдиноборств Усман Нурмагомедов, двоюрідний брат Хабіба Нурмагомедова, може надовго загриміти у в'язницю

Брату Хабіба Нурмагомедова загрожує в'язниця / Фото: Instagram

Юрист розповів, що може загрожувати Усману Нурмагомедову за звинуваченням у наїзді на поліцейського.

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Інцидент трапився на КПП в аеропорту Махачкали. Пізніше Усмана та його друга затримали у Москві, а автомобіль відправили на штрафмайданчик. До речі, в Мережі повідомляють, що на авто висить 22 неоплачені штрафи.

Усману загрожує досить серйозний тюремний строк. Все залежатиме, за якою статтею кваліфікуватиметься епізод.

За словами юриста, все буде в рамках 317-ї або 318 статті Кримінального кодексу РФ. А далі все залежить від тяжкості злочину та свідчень самого потерпілого, пише championat.com.

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КК РФ Стаття 318. Застосування насильства стосовно представника влади – карається штрафом, примусовими роботами або позбавленням волі на строк до десяти років.

КК РФ Стаття 317. Зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу – карається позбавленням волі строк від дванадцяти до двадцяти років із обмеженням волі строк до двох років, або довічного позбавлення волі, або стратою.

Зазначимо, що смертна кара, хоч і залишилася в законодавстві РФ, не може застосовуватися з 16 квітня 1997 року, згідно з міжнародним договором.