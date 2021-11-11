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Брату Хабиба Нурмагомедова светит статья со смертной казнью

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 ноября, 18:28
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, может надолго загреметь в тюрьму
Брату Хабиба Нурмагомедова грозит тюрьма
Брату Хабиба Нурмагомедова грозит тюрьма / Фото: Instagram

Юрист рассказал, что может грозить Усману Нурмагомедову по обвинению в наезде на полицейского.

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Инцидент случился на КПП в аэропорту Махачкалы. Позже Усмана и его друга задержали в Москве, а автомобиль отправили на штрафплощадку. Кстати, в Сети сообщают, что на авто висит 22 неоплаченных штрафа.

Усману грозит достаточно серьезный тюремный срок. Все будет зависеть, по какой статье будет квалифицироваться эпизод.

По словам юриста, все будет в рамках 317-й, либо 318 статьи Уголовного кодекса РФ. А далее все зависит от тяжести преступления и показаний самого пострадавшего, пишет championat.com.

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УК РФ Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти – наказывается штрафом, принудительными работами, либо лишением свободы на срок до десяти лет.

УК РФ Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа – наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

Отметим, что смертная казнь, хоть и осталась в законодательстве РФ, не может применяться с 16 апреля 1997 года, согласно международного договора.

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