Кровожерливий Діма! Боєць ММА спробував на смак кров суперника

Під час поєдинку основного карда проти ізраїльтянина Девіда Альмайо Яцко завдав кілька сильних ударів, через які у суперника пішла кров.
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У паузі між раундами українець підійшов до опонента, долонею зібрав кров з його тіла і демонстративно спробував її на смак.
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Гру на публіку відзначили коментатори поєдинку, які посміялися з його дій.
"Діма розігрівся", – пожартувала диктор.
Додамо, що перемогу одноголосним рішенням суддів здобув український боєць. Загалом на рахунку Дмитра Яцка три перемоги у трьох сутичках.
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