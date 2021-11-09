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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Секс-зірка ММА похвалилася новими спокусливими фото

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
9 листопада, 10:55
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Зірка ММА Пейдж Ванзант показала гаряче фото біля басейну. Дівчина вкотре спокушає чоловіків
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант опублікувала кілька відвертих світлин. Цього разу красуня зробила фото у бікіні біля невеликого басейну.

Раніше ми писали, що представниця змішаних єдиноборств Рейчел Остович поділилася з фоловерами дуже гарячим контентом.

Додамо, Ванзант також розміщує на спеціальному сайті для дорослих свої інтимні фотографії.

Ванзант виступає у змішаних єдиноборствах уже кілька років. Американка проведе найближчий бій на початку 2022 року в рамках промоушену Bare Knuckle Fighting Championship.

У ніч із 23 на 24 липня Ванзант зустрічалася з іншою американкою Рейчел Остович у поєдинку на голих кулаках. Це протистояння очолило шоу Bare Knuckle FC.

За підсумками бою перемога дісталася Остовичу. Це був другий поєдинок Ванзант у Bare Knuckle FC, в дебютному бою в промоції Пейдж поступилася Британі Герд.

До переходу до Bare Knuckle FC Пейдж тривалий час виступала у лізі UFC.

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