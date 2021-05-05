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"Нічого хорошого в Радянському Союзі не було": російський боєць згадав дитинство

5 травня, 16:07

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Артем Лобов розповів, як рік лежав у лікарні з туберкульозом, де у нього вкрали улюблену іграшку, і ховав черевики під подушкою

Артем Лобов

Артем Лобов / Фото: Instagram

Боєць змішаних єдиноборств Артем Лобов згадав жахи свого радянського дитинства. Хоча Андрію Шевченку подобалося в СРСР.

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"Я в дитинстві хворів на туберкульоз, цілий рік лежав у лікарні один, коли мені було 2 роки. Моя мама працювала, лікарня була в Нижньому Новгороді, 60 кілометрів від нашого міста Заволжя. Мама приїжджала до мене тільки раз в два тижні.

Це 88-й рік, там були жахливі умови, постійно все крали. Пам'ятаю, мені вже було 3 роки, мама укладе мене спати, з ранку встаю – і пісок в ліжку. Мама: "Тільки ліжко застелила, а знову пісок, що таке?". Вона почала мене питати і виявилося, що так як в лікарні у нас постійно все крали, я навчився черевики ховати під подушку. І як вийшов з лікарні, так і продовжував ховати черевики під свою подушку. І мама сказала мені: "Синку, не треба, ти не в лікарні, тут такого більше не буде".

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І найприкріше, що в лікарні у мене вкрали улюблену іграшку, у мене була улюблена іграшка мавпа. Я дуже довго хотів її, дуже довго збирали на неї. Мене мама приводила в магазин іграшок, і я ось так стояв, дивився на іграшку, а мама говорила: "Ручками чіпати не можна, тільки очима дивитися". І ми дуже довго збирали на неї, в результаті останню забрали з магазину.

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Мама приїхала перший раз через два тижні, і іграшку вже вкрали. Це я хочу сказати тим, у кого ностальгія буває по Радянському Союзу: "О, як добре там раніше жили". При хорошому житті у 2-річної дитини хворої на туберкульоз, яка одна без мами, іграшки не крадуть. Нічого хорошого в Радянському Союзі не було, це я вам точно кажу" , – сказав Лобов в інтерв'ю YouTube-каналу "Від душі в душу".

Нагадаємо, що в червні в Києві пройде бій на голих кулаках. Боксер Денис Беринчик зустрінеться з Артемом Лобовим.

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