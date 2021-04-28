Русский
$ 27,77
33,56
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Російського бійця помітили в центрі Києва з гранатометом в руках

28 квітня, 23:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Боєць ММА Артем Лобов приїхав до Києва перед боєм з Денисом Берінчиком та знявся в кліпі українського репера Yarmak

Боєць змішаних єдиноборств Артем Лобов взяв участь в зйомках кліпу українського репера Yarmak. Спортсмен розгулював в центрі Києва з гранатометом в руках.

Реклама

Читайте також: На такі гонорари купимо все! Берінчик сказав, на що витратить гроші від махача

Нагадаємо, що Артем Лобов народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі змішаних єдиноборств – UFC, а також брав участь в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. За свою кар'єру провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

19 червня Лобов в Києві проведе бій на голих кулаках проти українця Дениса Берінчика. Нещодавно бійці провели прес-конференцію, на якій обмінялися образливими словами. Берінчик потролив Лобова і подарував тому два ляща. Артем презентував Денису плаття.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

З українського бійця зробили криваве місиво в Мінську
З українського бійця зробили криваве місиво в МінськуMMA
Усман ледь не відірвав голову Масвідалю: брутальний нокаут в головному бою UFC 261
Усман ледь не відірвав голову Масвідалю: брутальний нокаут в головному бою UFC 261MMA
Задушив анакондою: такого нокауту ви ще не бачили
Задушив анакондою: такого нокауту ви ще не бачилиMMA
Онлайн UFC 261: Усман проти Масвідаля і ще два титульні бої
Онлайн UFC 261: Усман проти Масвідаля і ще два титульні боїMMA
Українка програла нокаутом титульний бій в MMA
Українка програла нокаутом титульний бій в MMAMMA
У стилі ніндзя: боєць за 20 секунд задушив свого суперника
У стилі ніндзя: боєць за 20 секунд задушив свого суперникаMMA

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти