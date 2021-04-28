Російського бійця помітили в центрі Києва з гранатометом в руках

Боєць ММА Артем Лобов приїхав до Києва перед боєм з Денисом Берінчиком та знявся в кліпі українського репера Yarmak

Боєць змішаних єдиноборств Артем Лобов взяв участь в зйомках кліпу українського репера Yarmak. Спортсмен розгулював в центрі Києва з гранатометом в руках.

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Нагадаємо, що Артем Лобов народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі змішаних єдиноборств – UFC, а також брав участь в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. За свою кар'єру провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

19 червня Лобов в Києві проведе бій на голих кулаках проти українця Дениса Берінчика. Нещодавно бійці провели прес-конференцію, на якій обмінялися образливими словами. Берінчик потролив Лобова і подарував тому два ляща. Артем презентував Денису плаття.