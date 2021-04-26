Два ляща, щоб відбиватися! Беринчик потролив екс-росіянина і отримав сукню

Український боксер і боєць змішаних єдиноборств Артем Лобов провели першу прес-конференцію в Києві і обмінялися образливими словами і подарунками

Артем Лобов і Денис Беринчик / Фото: Спорт сегодня

Вчора український боксер Денис Беринчик провів дуель поглядів з Артемом Лобовим, який раніше виступав в найпрестижнішій промоції змішаних єдиноборств – UFC. А сьогодні майбутні суперники, які зійдуться 19 червня, зустрілися на прес-конференції і відразу почали з трештока.

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"Я знаю, що у тебе був заміс з Хабібом, ось тобі два ляща. Відбивайся ними і скажи, що вже у тебе є", – видав Беринчик і презентував ірландцеві дві солоні рибини під пивко

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Але і Лобов приготував українцеві сюрприз: "Я знаю, що ти займався танцями. Ось тобі футболка. Хоча вона для тебе буде, як сукня".

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Нагадаємо, що 19 червня Беринчик і Лобов проведуть бій на голих кулакаху Києві.

Лобов – боєць змішаних єдиноборств. Народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі – UFC, а також брав участь в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. За свою кар'єру Лобов провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

Беринчик в останньому бою в третьому раунді нокаутував чилійця Хосе Санчесаі захистив титул WBO International у легкій вазі.

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